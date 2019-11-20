Более 860 тысяч человек получили помощь в МФЦ Сургутского района за шесть лет его работы

За шесть лет работы сотрудниками Многофункционального центра была оказана помощь свыше 860 тысячам людей, а количество предоставленных услуг достигло отметки почти в 1,5 миллиона.

«Это одно из самых важных направлений нашей работы с населением. Территория района очень большая, характеризуется удаленностью, а в некоторых случаях труднодоступностью целого ряда поселений. В таких условиях оказание государственных и муниципальных услуг в электронном виде является чуть ли неединственной возможностью для человек оформить необходимые документы. Добавлю, что этот процесс постоянно совершенствуется», —отметил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Отметим, что МФЦ Сургутского района имеет 14 подразделений, расположенных почти в каждом поселении муниципалитета. В наиболее удаленных поселках, не имеющих филиалов организации, осуществляются выездные приемы.

«Я недавно вспоминал как шесть-семь лет назад, оформляя документы для недвижимости в Росреестре приходилось стоять в огромных очередях, с предварительной записью на листочке и дежурствами по ночам. Сегодня же мы можем прийти в МФЦ после работы в комфортное для себя время и обратиться к специалистам по любой из 409 услуг, получив ее в комфортных условиях», — рассказывает председатель комитета экономического развития администрации Сургутского района Вениамин Матаев.

Также, для повышения качества услуг для граждан с ограниченными возможностями или же проживающих в отдаленных территориях сотрудниками МФЦ проводится видеоконсультирование по Skype.

В сентябре 2019 многофункциональный центр района выиграл ежегодный окружной конкурс «Лучший МФЦ ХМАО-Югры», а также стал победителем в номинации «Лучший проект МФЦ».

«У нас замечательный коллектив. Каждый из них профессионал своего дела. Благодаря общей сплоченности мы и смогли достичь таких результатов», — подчеркул директор МФЦ Сургутского района Аршак Атоян.

Отметим, что наиболее востребованными услугами у граждан являются: