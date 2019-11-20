Пенсионерам, живущим в Югре, могут начать компенсировать стоимость проезда к месту отдыха и обратно на личном транспорте

Пенсионерам, проживающим в Югре, а также на территории Крайнего Севера могут начать компенсировать стоимость проезда к месту отдыха и обратно в пределах России на собственных автомобилях. С соответствующим предложением выступили депутаты во главе с председателем профильного комитета Госдумы Николаем Харитоновым. Об этом сообщает Парламентская газета.

«Парламентарии предлагают предоставить пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и страховых пенсий по инвалидности, а также проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, право на получение один раз в два года компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно в пределах территории России любым видом транспорта (за исключением такси), в том числе личным», — отмечается в сообщении.

Сейчас, комитет Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока принял решение поддержать концепцию законопроекта и рекомендовал авторам его доработать к первому чтению, чтобы понять, потребуются ли дополнительные средства для реализации законопроекта и в каком объеме.

Напомним, что подобная норма была введена в 2014 году для работающих граждан в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.