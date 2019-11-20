В Югре продолжаются поиски сразу двух пропавших человек

В Югре спасатели продолжают поиски сразу двух пропавших жителей округа. Информация об этом появилась на сайте «Центроспас-Югория».

Так, в Советском районе сотрудники зонального поисково-спасательного отряда ищут мужчину 1986 года рождения, который уйдя из дома в сторону города Советский так и не вышел на связь с родными.

«За прошедшие сутки наземным способом обследовано четыре километра лесного массива. Всего за время поисков спасатели обследовали более 130 км автомобильных дорог, более 12000х700 кв.м прилегающего к ним лесного массива, а также лесные тропы в районе поселка Агириш в сторону г. Советский», — отметили в «Центроспас-Югория».

В Нефтеюганском районе спасатели продолжают повторные поиски женщины.

В ведомстве отметили, что за прошедшие 24 часа водолазным способом обследовано 1600 квадратных метров реки Тундринка, а всего, с момента возобновления поисковых работ, обследовано около 6000 квадратных метров.