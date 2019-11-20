В Сургуте проект Центр помощи животным «Переправа» вошел в городское голосование «Бюджет Сургута Online»

В программу «Бюджет Сургута Online» впервые попал проект Центр помощи животным «Переправа», созданный по инициативе волонтеров общественного движения «Дай Лапу». Информация об этом появилась в их собственной группе в «ВКонтакте».

ОД «Дай Лапу» проявили инициативу и предложили основать первый в регионе центр помощи животным, однако волонтеры не могут до конца реализовать свой проект: в конце 2017 года для строительства был выделен заболоченный участок, неподходящий для размещения животных. Помимо этого, возникли проблемы с подключением к электрическим сетям, отсыпкой участка и водоснабжением. Если проект «Переправа» выиграет в голосовании, то из городского бюджета на организацию современного центра помощи животным общественники получат ориентировочно 5 млн рублей.

Кроме этой инициативы в список для голосования вошли проекты #мотоСУРГУТ (для развития мотокросса в городе планируют приобрести шесть мотоциклов для МБУ "Сургутский Легион"), ВелоТочка (мобильная мастерская велосипедов, самокатов, роликов, детских и инвалидных колясок, в которой будут все необходимые для ремонта инструменты), перезагрузка сквера "Строителей" (строительство скейтпарка и пам-трека) и многие другие.

Напомним, что на сайте администрации Сургута продолжается голосование «Бюджет Сургута Online», с помощью которого жители города выбирают объекты благоустройства и социально значимые проекты, которые будут профинансированы из городского бюджета. Голосование началось в октябре и должно было финишировать 15 ноября, однако власти решили его продлить на 10 дней. Любой желающий сможет проголосовать на сайте администрации. Для этого необходимо пройти по ссылке https://budzhet-surguta-online-2019.testograf.ru/ и выбрать три понравившихся проекта.