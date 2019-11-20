Тюменская область поможет обеспечить экологическую безопасность реки Тобол

Тюменская область профинансирует часть работ по обеспечению безопасности реки Тобол на территории Курганской области. Соответствующее соглашение было подписано губернаторами Александром Моором и Вадимом Шумковым. Информация об этом появилась на сайте правительства Тюменской области.

«Тюменскую и Курганскую области связывает общая водная артерия - река Тобол. Она протекает по Заводоуковскому городскому округу, Ялуторовскому, Ярковскому, Упоровскому и Тобольскому районам. Вода из этого источника используется на производственные нужды, для орошения сельскохозяйственных угодий, водоснабжения», — заявили в пресс-службе губернатора Тюменской области.

Глава региона Александр Моор также подчеркнул, что сохранение экологического благополучия этого общего водного объекта представляет большой интерес для области.

«Существующие канализационные системы в городе Кургане не справляются с нагрузкой. Эти объекты были построены в середине прошлого века и не ремонтировались, что приводит к попаданию в реки Тобол, Миасс, Исеть неочищенных канализационных сточных вод, — заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков. — Для оперативного решения этого вопроса требуется объединить усилия регионов. Самостоятельно Курганская область не может справиться с этой серьезной проблемой».