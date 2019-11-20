Пассажир, летевший самолетом Utair, отсудил у авиаперевозчика больше 600 тысяч рублей

Пассажир авиаборта Utair отсудил у авиакомпании 634,5 тысячи рублей компенсации за то, что во время посадки самолет выкатился за пределы посадочной полосы и съехал в реку. Об этом РИА Новости сообщил представитель истца Андрей Лухин.

По словам адвоката, останавливаться на этом они не собираются.

«Учитывая тот факт, что мой доверитель после авиапроисшествия передвигается в инвалидной коляске и пережил достаточно сильное нервное потрясение, мы будем обжаловать данное решение с целью увеличения компенсации за моральный вред», — заявил Андрей Лухин.

Напомним, что самолет авиакомпании Utair, следующий рейсом Москва - Сочи, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся.