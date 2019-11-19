В Югре мужчины чаще становятся жертвами аферистов

За прошедший день в округе было зарегистрировано пять фактов мошенничества, жертвами которых, в основном, стали мужчины среднего и пожилого возраста.

В числе пострадавших оказались жители Ханты-Мансийска, Нягани и Нижневартовска. Так, 42-летний вартовчанин потерял более 7 тыс. рублей, желая получить интимные услуги.

В Нягани местный житель 1978 года рождения хотел приобрести дизельное топливо, однако попался на уловку афериста и лишился 3500 рублей.

Полицейские призывают югорчан быть бдительными при совершении сделок удаленным доступом, а обо всех подозрительных фактах сообщать в ближайший отдел МВД или по телефону 102.

Напомним, что в октябре стало известно о том, что мошенники смогли обмануть женщину, которая занималась предотвращением мошенничеств.