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​Губернатор Югры отметила Сургутский район за обеспечение благоприятного инвестиционного климата

Губернатор Югры Наталья Комарова в ходе послания к жителям Югры, представителям общественности и депутатам думы округа отметила позитивный вклад представителей администрации Сургутского района в создание инвестиционного климата в регионе.

Глава заявила, что годовой рост инвестиций в округе по итогам 2019 года составит более 17 миллиардов рублей. При этом, обратившись к коллегам в муниципалитетах, она поставила задачу замгубернатора и чиновникам региона обеспечить необходимые условия для увеличения объема инвестиций до 1400 млрд рублей к 2024 года. В заключении распоряжения Комарова отметила Сургутский район в качестве лидера в данной сфере.

«В завершение этой темы поблагодарю команду Сургутского района за адресный подход к работе с инвесторами, что подтверждается в том числе результатами «Контрольной закупки» Агентства стратегических инициатив, а также тем, что уже три года подряд команда Сургутского района обеспечивает лидерство в рейтинге муниципальных образований по обеспечению благоприятного инвестиционного климата», — заявила Наталья Комарова.

В своем аккаунте в Facebook глава Сургутского района Андрей Трубецкой поблагодарил главу региона за высокую оценку. «Н. В. Комарова в своем отчете отметила Сургутский район, как единственный, который в течении трех лет, ежегодно, показывает прирост субъектов МСП и налоговых поступлений от них. Кроме этого, наш район три года подряд лидирует в рейтинге МО инвест. привлекательности в Югре. Хочу поблагодарить Губернатора Югры Н. В. Комарову за оценку результатов работы и команду администрации Сургутского района, кто обеспечил этот результат!» — написал Трубецкой.

В соответствии с отчетом губернатора, объем инвестиций округа составил без малого триллион рублей, из этой суммы 230 млрд прямых инвестиций дает Сургутский район, обеспечивая четверть всего инвестиционного пакета Югры.

Стоит также отметить, за последние три года увеличение бюджета района составило почти 2,9 млрд рублей. Муниципалитет был признан лучшим на Всероссийском конкурсе «Бизнес-успех», а также стал победителем всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами». Буквально в ноябре этого года Сургутский район также занял второе место в России на конкурсе «Проектный Олимп». Инвестиционная стратегия муниципалитета была признана «Лучшим проектом года» в стране.

Фото А. Андронов

Напомним, в октябре 2019 года состоялся Форум северных муниципалитетов, организованный администрацией Сургутского района. Мероприятие посетили более 250 участников из 20 российских регионов, федеральные эксперты, представители из Норвегии, Сербии и других стран. Одной из центральных тем форума стал именно инвестиционных климат. Кроме того, в первый день форума глава муниципалитета Андрей Трубецкой подписал договор о строительстве бассейна в поселке Федоровский с инвестором — компанией ООО «Сибинком».

«Мы искали ответ на вопрос – есть ли перспективы у северных территорий на успешное самостоятельное развитие. Я ожидал большей обратной связи и критики. Но в любом случае, есть задел на будущее. Опасно расслабляться. Поэтому в следующем году мы определим несколько основных направлений, по которым сможем презентовать свои наработки», — подвел итоги форума глава района. Также он представил планы на следующий год: «В следующий раз выделим 5-6 основных площадок, в том числе «Финансы», «Муниципальная служба», «Благоустройство». Каждый отраслевик будет выходить на площадку и представлять наши лучшие практики, рассказывать, что мы сделали за год».


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Сегодня в 16:48, просмотров: 129, комментариев: 0


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