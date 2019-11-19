​Райффайзенбанк: большинство россиян ищут скидки и любят распродажи

Большинство россиян ищут скидки и любят распродажи, показало исследование Райффайзенбанка. Также в России популярны программы лояльности — в основном, в продуктовых сетях и магазинах одежды и обуви. В опросе приняли участие более 1,2 тыс. клиентов из городов с населением от 100 тыс. человек. И больше всего распродажи любят в больших городах.

«Россияне рационально подходят к расходам и учитывают возможные скидки и преимущества программ лояльности при совершении покупок. Анализируя транзакционное поведение, мы видим, что клиентам интересны не только крупные сети, но и нишевые сервисы и продукты. Поэтому сотрудничаем не только с крупным ритейлом, но и небольшими компаниями и стартапами, которые предлагают нишевые услуги. Например, сервис необычных впечатлений и экскурсий Tripster, платформа техцентров и автосервисов Yez.ru, сервис хранения вещей Чердак, сервис ремонта квартир по фиксированным ценам Cделано.ру, онлайн-магазин спортпитания Bombar.ru. Иногда к нам приходят крупные партнеры для того, чтобы протестировать новые форматы. Хороший пример — доставка готовых рационов питания «Вкусвилл Готовит» от Вкусвилл», — отметила Анна Вигер, руководитель программы «Скидки для вас» Райффайзенбанка.

Лояльные клиенты

Большинство россиян участвуют в программах лояльности розничных сетей. 81% пользуются программами продуктовых магазинов, 53% — скидочными картами магазинов одежды и обуви. В Москве и Санкт-Петербурге заметно больше доля людей, вовлеченных в программы скидок в категориях «Продукты питания», «Красота», «Развлечения» и «Туризм».

Россияне внимательно относятся к выбору товаров и услуг. Если речь идет о товарах повседневного спроса, то 41% опрошенных изучает основные параметры. 39% совершают покупки в этой категории быстро, вероятно, ориентируясь на бренд. При покупке бытовой техники подавляющее большинство (81%) тщательно изучают информацию о товаре. При выборе финансового продукта всю возможную информацию изучают 93% опрошенных. Подарки также предварительно выбирают — 73% опрошенных заявили, что покупают их заранее.

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Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк – один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» за 9 месяцев 2019 года, Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов, 7-е по объему средств частных лиц и 9-е по объему кредитов для частных лиц.