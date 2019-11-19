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Состоялась рабочая встреча депутатов ЛДПР с губернатором Югры

Фото со встречи предоставлены пресс-службой губернатора Югры, автор: Артур Борисов
Фото со встречи предоставлены пресс-службой губернатора Югры, автор: Артур Борисов

Вместо отведенных по регламенту на беседу 20 минут встреча длилась один час. Депутаты ЛДПР задали ряд вопросов, волнующих жителей Югры. Кроме членов фракции ЛДПР Думы Югры на встрече присутствовали депутат Государственной Думы Евгений Марков и депутат Тюменской областной думы Михаил Селюков.

Руководитель фракции ЛДПР Виктор Сысун передал руководителю региона коллективное обращение граждан – вкладчиков кредитно-потребительского кооператива «Первый Северный». Который на сегодняшний день уже не привлекает вклады граждан, и не возвращает ранее привлеченные средства. КПК «Первый Северный» размещал свои офисы на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в городах: Югорске, Лангепасе, Советском, Нягани. Граждане возможно еще и не знают, что организация теперь не работает, и не вернет вложенные средства югорчанам. Депутат попросил привлечь государственные СМИ для массового освещения по этой ситуации жителей Югры, предложив партийный сайт и газету ЛДПР для опубликования подобных фактов мошенничества. Губернатор ответила, что разберется в ситуации, и если факты мошенничества подтвердятся, то привлечет к вопросу средства массовой информации Югры.

Евгений Данников поднял две темы. Первая – это вопросы по скорой помощи в Нижневартовске, транспортные услуги которой отданы на аутсорсинг. «В добровольно-принудительном порядке водителей обязали открыть ИП и заключить договоры на оказание услуг. Произошла замена трудовых отношений на предоставление услуг, в подобной схеме видим скрытую возможность для ухода предприятия от налогов», - прокомментировал депутат, подчеркнув, что депутаты ЛДПР считают, что скорая помощь – это одно из основных направлений обеспечения безопасности граждан и подобные передачи услуг стратегически важного для города предприятия вообще не допустимы. Глава региона ответила, что она не вкурсе, что трудовые отношения заменены на услуги, необходимо разобраться в ситуации. В подобном ключе ей вопрос не известен. Вторая тема, которую поднял Евгений Данников – это возврат прямых выборов мэров городов и районов. Либерал-демократ рассказал о пикетах и митингах, которые уже провело региональное отделение ЛДПР на местах, о том, что за подобную идею выступает и Полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов. Который раскритиковал систему местного самоуправления в России, в том числе порядок избрания мэров на форуме «Города России» в ноябре в Екатеринбурге. Депутат спросил об отношении губернатора Югры к этому вопросу. На что получил ответ, что глава региона знает про запрос населения на прямые выборы в том числе и губернатора, и сама работала как при выборной системе, так и при назначениях. Губернатор и не считает обе системы идеальными, хотя не против прямых выборов глав городов и районов, но на это уходят бюджетные средства.

Депутат Государственной Думы Евгений Марков подчеркнул, что прямые выборы – это самый правильный путь. ЛДПР будет настаивать на возврате прямого всенародного голосования за мэров и губернаторов. Кроме того федеральный законодатель сообщил о том, что на прошлой неделе состоялся Комитет по экологии и рассматривали вопросы реформирования в сфере обращения с ТКО: «Югра в этом не дорабатывает. Я готов совместно работать в данном направлении», - предложил Евгений Марков.

Затем свой вопрос задал либерал-демократ Игорь Винников. Депутат предложил переселять граждан из ветхого и аварийного жилья во вторичное - в тех муниципалитетах, где нет возможности построить новые дома необходимо приобретать квартиры на вторичном рынке. Губернатор ответила, что подобная практика в Югре уже внедрена в городе Радужный. Это первый муниципалитет, который полностью избавился от деревянного жилого фонда и следующий на очереди Нижневартовск, где порядка 90 домов нужно будет снести.

Сергей Тульников продолжил тему предоставления вторичного жилого фонда. Депутат уверен, что это правильный вариант решения вопроса с расселением жильцов из аварийных домов и предоставления жилья по соцнайму. Либерал-демократ предложил использовать такой вариант решения жилищной проблемы для льготной категории граждан. Губернатор поддержала идею, но подчеркнула, что это полномочия муниципалитетов. Кроме того Сергей Тульников высказал опасения в плане злоупотребления врачами на селе получения государственных льгот: «Проживая в городе, врачи на работу ездят в поселок, село, чтобы получить тот самый бонус от государства». Парламентарий предложил Наталье Комаровой пересмотреть критерии предоставления льгот для врачей по существующей госпрограмме, а именно увеличить требования по километражу до 50 км. На это предложение губернатор ответила, что чем больше будет критериев, тем больше вопросов и проблем будет возникать.

Далее слово взял депутат Александр Мещангин, который озадачен вопросом обеспечения чистой водой населения в поселке Кормужиханка. «Сургутская организация «АкваВита» выиграла конкурс, и предоставила две емкости для воды. Первая емкость вся в мазуте, она совсем не пригодна для хранения питьевой воды. Вторая емкость старая в заплатках. Люди жалуются на отсутствие питьевой воды. А глава Октябрьского района на жалобы граждан отвечает, что будут возить питьевую воду из поселка Октябрьское. Но когда? И каким образом, если нет дороги, а только зимник!», - возмутился депутат Мещангин, показав фотографии с места событий главе региона, отметив, что самого поселка Кормужиханка нет в перечне проблемных территорий Югры по обеспечению чистой водой. Губернатор пообещала пристально изучить этот вопрос.

В продолжении беседы депутат Андрей Миляев в очередной раз поставил вопрос переселения из балочных массивов, а именно продолжится ли программа в 2020 году, так как декабрь 2019 года – это крайний срок решения проблемы, а программа по факту не будет выполнена. На это замечание руководитель региона ответила, что средства у муниципалитетов не будут забираться, которые выделены на решение данного вопроса, но сроки поставлены, и главы обязаны решить этот вопрос в срок.

Депутат Тюменской областной думы Михаил Селюков спросил про выделение средств соседям: «Тюменской области помогаем, неужели теперь будем помогать и Курганской области?» Наталья Комарова ответила, что пока в бюджете на это не предусмотрено средств, и она считает, что помощь субъектам должна быть с государственным подходом. Кроме того в Ханты-Мансийском автономно округе – Югре уже имеется успешный опыт взаимодействия с соседней Томской областью по очистке реки Вах.

В завершении встречи руководитель фракции ЛДПР Виктор Сысун спросил про строительство нового лечебного учреждения в городе Урае: «Вопрос в городе остро стоит давно. В 2014-2015 годах уже был сдан пищеблок и прачечная по стационару в Урае. Когда же будет новая поликлиника?». Губернатор ответила, что нет проектно-сметной документации данного объекта и, поэтому на 2020 год лечебное учреждение опять не запланировано бюджетом. Заключительным вопросом Виктор Сысун напомнил про многострадальную станцию обезжелезивания в городе Нефтеюганске: «В нее уже вложено более миллиарда бюджетных средств, а теперь еще планируются вложения». Депутат уверен, что нельзя этого делать, не доведя до логического конца одну ситуацию, т.е. денежные средства вложены, а результат не достигнут!

- Значит, бюджету нанесен ущерб, и за это кто-то должен понести ответственность. Зачем выделять новые средства бюджета, когда не разобрались, почему не сработали ранее выделенные средства, - спросил парламентарий.

На что губернатор парировала, что сомневается в том, что город освоит данные средства, но заявка есть, и потому включили этот объект.

Вцелом беседа прошла продуктивно. Депутаты ЛДПР отмечают, что ряд поднимаемых вопросов точечно решаются после прямого разговора с губернатором.


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Сегодня в 15:20, просмотров: 212, комментариев: 1


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 15:56
Хорош уже валандаться – Сысоева в губернаторы, Сысуна в мэры Сургута.

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