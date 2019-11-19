Многодетным семьям Тюменской области бесплатно дали 865 гектаров земли под частные дома

Более восьми тысяч семей в Тюменской области бесплатно получили земельные участки под строительство дома. Эта сумма набралась в течение всех лет действия закона «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей», он был принят в регионе в 2011 году.

В настоящий момент еще 4,8 тысячи многодетных тюменских семей ждут своей очереди на получение земли. В 2018 году участки получили 1,3 тысячи семей, всего им отдали 118 гектаров земли (в среднем каждая семья получила около 900 квадратных метров), за восемь месяцев 2019 года участки дали 754 семьям. Всего за время действия закона в собственность многодетных тюменцев отдано 865 гектаров. Стоит отметить, что приоритет в очереди на получение земли имеют семьи, которые воспитывают ребенка-инвалида, или где один из родителей является инвалидом.

Директор департамента имущественных отношений Тюменской области Андрей Киселев рассказал, что участники программы в ходе опроса, проведенного летом 2019 года, оценили действующий механизм закона на 4-5 баллов. Они также предложили внести в документ возможность получить стоимость земельного участка в деньгах, а также индивидуально рассчитывать площадь выдаваемой многодетной семье земли исходя из количества детей. Представитель правительства также сообщил, что чуть менее десяти процентов всех участников этой программы продают полученные земельные участки.