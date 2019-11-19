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​Идея ЛДПР по соцгарантиям для совершеннолетних детей принята депутатами

На осеннем заседании в сентябре 2019 года аналогичный законопроект ЛДПР был отклонен, но уже в ноябре региональные законодатели, доработав идею либерал-демократов, все же приняли закон «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, работающих

в государственных органах и государственных учреждениях

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, территориальном фонде обязательного медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

«Закон разработан с целью распространения социальных гарантий по оплате стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно, а также компенсации стоимости проезда к месту получения медицинской помощи и обратно, на детей, достигших совершеннолетия, продолжающих обучение в общеобразовательных организациях. Распространяется льгота в том числе в течение трех месяцев после окончания указанных общеобразовательных организаций. В действующей редакции этого б невозможно было сделать. Теперь мы устранили данную несправедливость», - рассказывает депутат, руководитель фракции ЛДПР Виктор Сысун.

Стоит напомнить, что саму идею нового законопроекта подсказали граждане, пришедшие на личный прием к депутату фракции ЛДПР Евгению Данникову в городе Мегионе. Люди пожаловались на отсутствие компенсации расходов работодателем при оплате льготного отпуска на их ребенка, достигшего 18 лет, являющимся школьником, но еще не студентом высшего учебного заведения. Изучив вопрос подробнее, депутаты фракции вынесли на рассмотрение регионального парламента изменения в существующее законодательство. Из-за технических замечаний законопроект ЛДПР был отклонен.

Органы исполнительной власти совместно с двумя фракциями в региональном парламенте доработали закон. Депутаты приняли его в этой версии. Теперь работодатель будет компенсировать расходы проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и к месту получения медицинской помощи и обратно на членов семьи, достигших 18 лет, но не являющихся студентами профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, а обучающихся в общеобразовательных организациях. Ранее, семьи, чьи дети обучаются в школах, гимназиях, лицеях и других образовательных учреждениях, но при этом достигли возраста 18 лет, утрачивали право на гарантированные компенсации. Депутаты ЛДПР предложили исправить это, и компенсировать родителям проезд их совершеннолетних детей, в ноябре переработанный закон ЛДПР приняли региональные законодатели.


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Сегодня в 14:25, просмотров: 214, комментариев: 1


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Комментарии:
Сергей Яковлевич
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Сегодня в 17:53
"работающих в государственных органах и государственных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа" про эту категорию граждан забыли раскрыть вопрос а ведь именно на них нацелен законопроект, эх Виктор Богданович. Конечно двух смысленный законопроект примется с одобрением всех партий, без сомнений)))

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