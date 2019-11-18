Губернатор Югры Наталья Комарова выступит в прямом эфире с отчетом о результатах 2019 года

19 ноября в 9.00 пройдет прямой эфир с губернатором Югры Натальей Комаровой, которая выступит с ежегодным посланием и отчетом о результатах деятельности правительства этого года.

Также глава округа расскажет о приоритетной сфере для развития в регионе на будущий год. В основном, внимание будут уделять инвестиционной политике и улучшению экономической сферы.

В правительство Югры были приглашены не только представители власти, но и почетные граждане, деятели культуры и искусства, лидеры общественных организаций и объединений, представители делового сообщества.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть на: