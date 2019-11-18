Губернатор Югры Наталья Комарова выступит в прямом эфире с отчетом о результатах 2019 года

19 ноября в 9.00 пройдет прямой эфир с губернатором Югры Натальей Комаровой, которая выступит с ежегодным посланием и отчетом о результатах деятельности правительства этого года.
Также глава округа расскажет о приоритетной сфере для развития в регионе на будущий год. В основном, внимание будут уделять инвестиционной политике и улучшению экономической сферы.
В правительство Югры были приглашены не только представители власти, но и почетные граждане, деятели культуры и искусства, лидеры общественных организаций и объединений, представители делового сообщества.
Прямую трансляцию можно будет посмотреть на:
- Окружном телеканале «Югра»;
- «Сургутинтерновости», «СургутИнформТВ» (Сургут, Сургутский район);
- «Самотлор», «Мегаполис», «Телеканал N 1» (Нижневартовск, Нижневартовский район);
- «Западная Сибирь» (Когалым, Урай, Лангепас, Покачи);
- едином официальном сайте государственных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- официальной группе автономного округа в социальной сети «ВКонтакте»;
- официальном аккаунте главы региона в Инстаграм и других популярных пабликах в социальных сетях.