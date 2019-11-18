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В Югре произошло ДТП с летальным исходом

Сегодня в Советском районе на 20-ом километре автодороги «Советский – Зеленоборск» произошла авария с участием двух транспортных средств, в результате которой погиб человек.

«По предварительным данным, водитель автомобиля «Хендай Гетс», мужчина 1946 года рождения, не справился с управлением и допустил столкновение с впереди идущим грузовым автомобилем «КамАЗ», — заявили в УМВД по Югре.

Отметим, что в результате ДТП водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия до прибытия сотрудников скорой помощи.

Сейчас на месте происшествия работают наряды ГИБДД и сотрудники следственно-оперативной группы для выяснения всех обстоятельств и подробностей произошедшего.


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Сегодня в 17:29, просмотров: 233, комментариев: 0


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