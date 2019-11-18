Спортсменки из Югры стали призерами международных соревнований по синхронному плаванию

Югорские синхронистки смогли завоевать серебряные и бронзовые медали в международном турнире «Золотая осень». Об этом сообщил Центр спортивной подготовки сборных команд Югры.

Соревнования проходили с 12 по 17 ноября в Беларуси. Югорская сборная отправилась на чемпионат вместе с тренерами Светланой Ахмедовой и Ольгой Костырко. В комбинированных упражнениях команда получила бронзовую медаль, а в группе – серебряную.

Напоминаем, что 11 ноября сургутские пловцы завоевали золото и серебро на чемпионате России, который проходил в Казани.