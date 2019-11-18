Сразу несколько российских инвесторов заинтересованы в строительстве заводов в Югре

В строительстве своих заводов в Югре заинтересованы сразу несколько российских компаний. Об этом заявили в правительстве округа.

Так, к примеру группа компаний «ТОНАП» предложила создать на территории региона центр лазерных технологий для оказания услуг лазерной обработки изделий нефтяных и нефтесервисных предприятий для повышения их ресурса и износостойкости, а представители ООО «Группа Полипластик» предложили округу сотрудничество на принципах государственно-частного партнёрства в реализации IT-проектов в сфере строительства.

Как отметил заместитель губернатора округа Алексей Забозлаев, поддержка бизнеса и создание благоприятного инвестиционного климата являются приоритетами государственной политики Югры.

«Каждому инвестору, который реализует инвестиционный проект на территории региона, оказывается комплексное сопровождение по широкому набору направлений, в том числе по вопросам получения всех видов мер поддержки», — подчеркнул он.