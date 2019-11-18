Югра будет развивать экономическое сотрудничество с Францией

Югру посетила посол Франции в России Сильви Берманн. В рамках рабочей поездки состоялась встреча дипломата с губернатором региона Натальей Комаровой, в ходе которой стороны обсудили перспективы сотрудничества Ханты-Мансийского автономного округа и Франции в различных сферах экономики.

Наталья Комарова подчеркнула, что наш регион вносит большой вклад в диалог России с Францией. Глава Югры отметила, что между нашим округом и многими французскими компаниями сложились давние партнерские отношения. Так, торговый оборот Югры с Францией, основной статьей которого стали продажа минерального топлива и нефтепродуктов, составил более 80 млн долларов только за первые шесть месяцев 2019 года.

Помимо этого, правительство региона одобрило меморандум, в рамках которого теперь округ сможет сотрудничать с Французским институтом возобновляемых источников энергии. Это позволит совместно создавать научные программы для улучшения югорской нефтегазовой сферы.

«Мы рассчитываем на совместных площадках проводить работу по повышению нефтеотдачи месторождений, реализации проекта ЮНЕСКО по выработке образовательных программ подготовки горных инженеров в области добычи нефти и газа, сертификации программ и стандартов данных профессий. Это крайне интересный для обеих сторон проект с большим коэффициентом полезного действия», – сообщила Наталья Комарова.

Губернатор Югры подчеркнула, что в округе можно успешно развить проекты в областях туристического и санаторно-курортного бизнеса. Посол поддержала Наталью Комарову:

«Франция очень заинтересована в развитии туризма. Наши граждане любят красивую природу, уникальные места. Поэтому, я думаю, что Югра заинтересует французское туристическое сообщество. Я считаю развитие туризма перспективным для обеих стран, ведь, например, французы хорошо знакомы с Москвой и Санкт-Петербургом, но никогда не видели другие регионы России, включая Югру», – рассказала Сильви Берманн.

Также посол напомнила, что 2021 год станет годом регионов Франции и России. Это откроет округу новые способы показать свои возможности в Европе.