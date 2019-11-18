В Югре до конца года расселят 2200 человек из аварийного жилья

В Югре до конца 2019 года расселят 29 тысяч кв. метров аварийного жилья, а свыше 2200 человек обретут новые квартиры. Об этом сообщила губернатор округа Наталья Комарова во время видеоконференцсвязи с представителями проектного комитета региона.

Работы будут проходить в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Отметим, что за три квартала 2019 года уже 510 человек было расселено из десяти тысяч квадратных метров аварийного жилья в новые квартиры.

Во время заседания глава региона подчеркнула, что на территории Югры необходимо нарастить темпы сноса ветхого жилья.

Также, Наталья Комарова, прокомментировала поступающие от жителей вопросы о ликвидации свалки твердых бытовых отходов на участке автодороги Нефтеюганск-Сургут. Она анонсировала онлайн-конференцию по вопросам вывоза мусора, его сбора и переработки. Однако время место проведения мероприятия обещали объявить позже.