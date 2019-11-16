Родителям за первенцев, родившихся в Югре с 1 января 2018 года, выплатят по 10 000 рублей

В Югре родителям за первенцев, родившихся тут с 1 января 2018 года по 31 октября 2019 года, будет перечислена единовременная выплата в размере десяти тысяч рублей.

По прогнозам правительства, данную выплату получат около 3400 югорских семей. Она будет перечислена до 26 ноября в беззаявительном порядке.

«Данное решение является продолжением мероприятий федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», усиливает их, – цитирует исполняющую обязанности директора окружного департамента социального развития Терезу Пономареву пресс-служба правительства Югры. – Выплата также приурочена к объявленному в 2019 году в Югре Году семьи и позволит поддержать семейный бюджет».

Фото: woman.ru