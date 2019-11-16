​В Лянторе на закрытой территории больницы внедорожник сбил девушку с грудным ребенком

В Лянторе в Сургутском районе 14 ноября днем на территории Лянторской городской больницы водитель внедорожника сбил пациентов.

Мужчина 1976 г.р., на Мерседес BENZ GL 320 ехал по территории медицинского учреждения, отвлекся от дороги и наехал на девушку 1986 г.р. у которой на руках был грудной ребенок.

Оба в результате ДТП получили телесные повреждения. Сейчас сотрудники ГИБДД по Сургутскому району устанавливают точные причины аварии.

По данным паблика "К-Информ", проезд по территории больницы запрещен. Кто позволил водителю внедорожника проехать за забор и понесет ли этот кто-то ответсвенность, не известно.