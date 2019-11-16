ГАИ Югры предупредила водителей о предстоящей гололедице на дорогах

В Югре из-за перепадов температуры в ближайшие дни на дорогах образуется гололедица, которая может привести к печальным последствиям.

"Югру по очереди накрывают различные циклоны, принося в регион то теплую погоду, то морозы. В выходные дни, 16 и 17 ноября, по прогнозу синоптиков, ожидается потепление воздуха до -1◦С. А уже в понедельник, прогнозируется снова вторжение холодного воздуха, температура понизится до -23◦С, -29◦С. На дорогах сформируется гололедица, - сообщает окружная Госавтоинспекция. – В связи с чем, Госавтоинспекция Югры призывает водителей к осторожности на дороге".

Полицейские рекомендуют в таких условиях двигаться с пониженной скоростью и соблюдать дистанцию. На скользкой и заснеженной дороге следует воздержаться от резких маневров, соблюдать дистанцию и двигаться с невысокой скоростью. Необходимо обязательно проверить техническое состояние автомобиля, отправляясь в дальнюю поездку. Однако если есть возможность, лучше перенести ее.

Фото: m.severpost.ru