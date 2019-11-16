В Югре школьники-инвалиды, с сахарным диабетом и учащиеся спецучреждений будут бесплатно питаться в столовых

В Югре школьники — дети-инвалиды, с сахарным диабетом и содержащиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях округа теперь будут получать бесплатное двухразовое питание, сухпаек или денежную компенсацию.

Такое решение было принято правительством Югры. «Предложение предусматривает предоставление двухразового питания в образовательных организациях детям-инвалидам, а также предоставление сухого пайка или выплаты денежной компенсации лицам, содержащимся в специальных учебно-воспитательных учреждениях автономного округа», — сообщила на заседании губернатор Наталья Комарова.

Директор регионального департамента образования и молодежной политики Алексей Дренин сообщил, что нововведения предусматривают несколько мер социальной поддержки. В их числе обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов, обучающихся в школах, а также предоставление денежной компенсации для таких детей, находящихся на домашнем обучении. Чиновник отметил, что данное решение имеет особое значение для школьников, которые страдают сахарным диабетом, так как им жизненно необходимо обеспечение регулярным питанием в школах.

Предполагается, что закон будет принят до конца этого года, и вступит в силу с 1 января 2020 года.

Фото: admsurgut.ru