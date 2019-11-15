​Приоритетным направлением при распределении бюджета Югры в 2020 году станет социальное благополучие жителей округа

В Ханты-Мансийске обсудили бюджет Югры на 2020 год. Его главный приоритет – устойчивость и сбалансированность, а также социальное благополучие жителей округа.

Большая часть внимания будет уделена мероприятиям, зафиксированным в госпрограммах и направленным на поддержку экономики.

«Проект бюджета ориентирован на реализацию ключевых направлений развития округа. Они неразрывно связаны с теми приоритетами, которые поставил президент Российской Федерации в своем указе "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года», — сказала директор Депфина Югры Вера Дюдина.

Таким образом 99 процентов бюджета будут направлены на госпрограммы. В том числе, более 70 процентов на соцферу и примерно 37 процентов на поддержку детей региона.

Справка:

Югра участвует в 11 национальных проектах. На эти целы выделено 26 миллиардов рублей.