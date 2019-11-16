​Несколько инвесторов хотят построить свои заводы в Югре

В Югре может появиться несколько новых заводов. Их планируют построить инвесторы, с которыми делегация из Югры встретилась на бизнес-завтраке «Деловой России» в Москве.

Как сообщается на сайте окружного правительства, группа компаний «ТОНАП» предложила создать в Югре центр лазерных технологий для оказания услуг лазерной обработки изделий нефтяных и нефтесервисных предприятий для повышения их ресурса и износостойкости. А группа «Полипластик» готова сотрудничать с регионом на принципах государственно-частного партнерства в реализации IT-проектов в сфере строительства.

Подробнее инвестиционные проекты планируется обсудить во время запланированных бизнес-миссий в Югру и на «Югорском промышленном форуме».

Фото: ugrapro.ru