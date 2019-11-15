Дети из Нижневартовска попадут на Новогоднюю елку в Кремлевском дворце

Восемь детей из Нижневартовска попадут на главную Новогоднюю елку России, которая пройдет в Государственном Кремлевском дворце 25 декабря. Юные вартовчане получили путевки благодаря успехам в учебе, спорте и искусстве. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижневартовска.

Дети поучаствуют в интерактивных играх, конкурсах, смогут написать письмо Деду Морозу. Молодым нижневартовцам проведут экскурсию по музею Кремлевской елки, где они посмотрят на наряды сказочных героев и персонажей из разных исторических эпох. Помимо этого, для детей запланирована экскурсия по Москве.

Средства на поездку выделяются из бюджета Югры.