В Югре произошла авария с летальным исходом

В Нягани в районе полудня на улице Лазаревской произошло ДТП с летальным исходом. В результате аварии погиб один человек. Об этом сообщают в городской группе «К-информ».

По информации изложенной в паблике, 54 летний водитель автомобиля «Мерседес Бенц» не справился с управлением и столкнулся с автомобилем «Тойота Хайлюкс». От удара немецкую иномарку отбросило на обочину, где был припаркован полуприцеп

В результате, водитель «Мерседеса» скончался от полученных травм еще до прибытия сотрудников медицинской помощи.

Как сообщают очевидцы, в настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства и причины произошедшего выясняются.