​В Югре произошло смертельное ДТП. Виновник аварии погиб на месте

Сегодня, 14 ноября, в Нягани столкнулись две иномарки, в результате чего один из водителей погиб на месте.

По предварительным данным, владелец «Мерседенс Бенц» не выдержал необходимую дистанцию и врезался в автомобиль «Тойота Хайлюкс».

«В результате виновник ДТП от полученных травм скончался на месте происшествия до прибытия медиков. В настоящее время на месте произошедшего работает следственно-оперативная группа, наряды ГИБДД. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются», – сообщила пресс-служба МВД Югры.

Напомним, что 13 ноября в Югре произошла авария, в которой пострадало двое детей.