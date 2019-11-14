В Тюмени прошел форум «Инфотех-2019», где продемонстрировали высокотехнологичные разработки

В Тюмени прошел форум «Инфотех-2019». На нем корпорация Ростех продемонстрировала высокотехнологичные разработки для транспорта, ЖКХ, образования и здравоохранения, которые можно будет внедрить на территории Тюменской области.

Предприятия Радиоэлектронного кластера Ростеха представили четыре комплексных проекта:

«Информационная безопасность», «Умный город», «Цифровая школа», «Интеллектуальная транспортная система» (ИТС).

«Тюменская область готова использовать передовые решения и разработки. Регион активно движется в сфере цифровизации здравоохранения, повышения комфортности и безопасности городской среды. Взаимодействие с Госкорпорацией позволит сопоставить имеющийся опыт, выработать наиболее оптимальный вектор, чтобы быстро и эффективно, а главное с пользой для людей двигаться дальше», – отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

В свою очередь индустриальный директор радиоэлектронного кластера Ростеха Сергей Сахненко отметил, что Госкорпорация имеет внушительный опыт реализации крупных комплексных инфраструктурных проектов и готова удовлетворить запросы динамично развивающегося региона.