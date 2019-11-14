В Тюмени курсант военного училища умер от менингита

8 ноября курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища Михаил Баранов попал в больницу с менингитом и умер в этот же день, врачи не смогли ему помочь. О смерти курсанта стало известно только накануне, 13 ноября.

По сообщениям СМИ, за несколько дней до госпитализации у молодого человека стали проявляться такие симптомы заболевания, как рвота и сыпь, однако медики училища их проигнорировали. В ответ на жалобы на головную боль и температуру курсанту давали цитрин и парацетамол. Также, по информации Интернет-ресурсов, в училище попросили других курсантов не распространять информацию.

На данный момент в учебное заведение с проверкой прибыла специальная комиссия из Москвы.

Напомним, что 11 октября в Сургуте в школе №45 на карантин из-за менингита закрыли один из первых классов.