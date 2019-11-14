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​ВТБ Лизинг: цифровизация станет важным трендом рынка автолизинга

Генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер принял участие в панельной сессии XVIII Ежегодной профессиональной конференции «Лизинг в России», в ходе которого заявил, что цифровизация станет одной из важнейших тенденцией развития рынка автолизинга в ближайшие годы.

«Финансовая отрасль сегодня значительно продвигается в цифровизации. Российские банки по данному направлению занимают лидирующие позиции в мире. Рынок лизинга несколько отстал от банковского сектора, но в ближайшем будущем и здесь должна произойти цифровая трансформация. Особенно актуально это будет для автолизинга как сегмента, где основной объем приходится на небольшие коробочные сделки. Цифровизация позволит сократить операционные расходы и сделает продукт максимально удобным для клиента. Клиентоцентричность и цифровизация бизнеса являются ключевыми приоритетами стратегии ВТБ сегодня. Цифровой лизинг войдет в цифровой омниканальный контур нашей группы уже в ближайшем будущем», - отметил Дмитрий Ивантер.

Уже сейчас для клиентов ВТБ Лизинг доступен личный кабинет, в котором приводятся данные по всем лизинговым договорам, транспортным средствам, страховым полисам и штрафам ГИБДД (для транспорта, зарегистрированного в ГИБДД на ВТБ Лизинг). Там же представлена информация о внесенных платежах и приведены даты последующих, счета-фактуры, персональные спецпредложения и акции. Следующим этапом станет перевод документооборота с клиентами в электронный формат, переход на «безбумажные сделки». ВТБ Лизинг уже организовал такую работу с первичными бухгалтерскими документами, далее планируется автоматизировать весь процесс. Решение позволит экономить время и деньги клиентов, сделает сервис удобнее. Компания ставит перед собой цель – организовать полноценную онлайн покупку, чтобы весь процесс приобретения автомобиля клиент мог пройти в режиме онлайн - от выбора машины до заключения сделки.

«Мы работаем в В2В сегменте, в котором сервис на персональном мобильном телефоне не так актуален. Тем не менее, мобильные сервисы будут востребованы, как во внутренних бизнес-процессах, так и в виде клиентских мобильных приложений. У нас уже много наработок в этом направлении. Скорейшее внедрение подобных практик будет ключевым конкурентным преимуществом как для привлечения новых клиентов, так и для повышения лояльности действующих. Сегмент легкового транспорта – наиболее удобное поле для реализации подобных пилотных проектов, в дальнейшем электронный лизинг может охватить и другие сегменты автолизинга: грузовой и коммерческий транспорт, самоходные машины, спецтехнику и автобусы», - подчеркнул Дмитрий Ивантер.


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Сегодня в 10:48, просмотров: 259, комментариев: 0


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