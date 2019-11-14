В Тюменской области могут появиться опоры уличного освещения с Wi-Fi и камерами

В Тюменской области могут появиться «умные» опоры уличного освещения: в них вмонтированы видеокамеры, панели экстренной связи с полицией, метеостанции и раздатчики беспроводного интернета. Соответствующий проект многофункциональной опоры презентовал Ростелеком губернатору области Александру Моору на цифровом форуме «Инфотех-2019».

Как сообщает пресс-служба администрации Тюменской области, точки доступа Wi-Fi позволят организовать зоны публичного доступа к Интернету. Панель экстренной связи поможет горожанам связаться с полицией, скорой и пожарными. Метеостанция будет показывать температуру, атмосферное давление, влажность и осадки. Камеры видеонаблюдения помогут органам правопорядка фиксировать нарушения правопорядка и правил дорожного движения.

Во время презентации упор ставился на модульность конструкции и взаимозаменяемость всех устройств.