В Югре мужчина застрелил односельчанина и пытался скрыться от полиции в лесу

В Югре Няганским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего жителя села Пальяново, который подозревается в убийстве. После преступления мужчина пытался скрыться от полиции в лесу.

«По версии следствия, днем 12 ноября мужчины распивали спиртные напитки в доме их общей знакомой. Позже у них произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый выстрелил в потерпевшего из гладкоствольного оружия. Смерть мужчины наступила на месте преступления», – рассказала пресс-служба МВД Югры.

По уголовному делу проводится проверка, в результате которой установят все обстоятельства преступления.