​В Тюмени открылся XII цифровой форум ИНФОТЕХ-2019

13 ноября в Тюмени прошло открытие ИНФОТЕХ-2019, которое будет проходить в технопарке до 14 ноября.

На открытии побывал губернатор Тюменской области Александр Моор. Глава региона сообщил, что подобные мероприятия важны и значимы, так как позволяют выработать необходимые тактики для постижения цифровой отрасли.

Среди участников и гостей форума была и тюменская молодежь, что уже говорит о заинтересованности молодого поколения.

«Мы все твердим, что время течет быстро, быстро внедряются новые IT-идеи, и проведение таких региональных форумов необходимо. Здесь все участники процесса могут пообщаться и выработать долгосрочные ориентиры, цели и тактику их достижения. Компании, которые участвуют в выставке, мыслят глобально, готовы к большой трансформации. Они представили не только действующие решения, но и идеи, которым еще предстоит стать прорывными проектами», – сказал Александр Моор

В числе важный гостей ИНФОТЕХа был помощник полпреда президента России в УФО Евгений Гурарий. Он поприветствовал участников мероприятия от лица Николая Цуканова и выразил свою благодарность за площадку, которая по масштабам уже вышла на федеральный уровень.

Помимо этого, на открытии губернатор Тюменской области и председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов наградили победителей областного чемпионата по робототехнике и программированию на Кубок губернатора Тюменской области и конкурса «Моя IT-идея».