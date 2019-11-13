Власти Тюменской области сокращают разрыв между сельскими и городскими школами

В Тюменской области в 2019 году открылись 28 центров «Точки роста» в рамках федерального проекта «Современная школа», который посвящен сокращению разрыва между сельскими и городскими школами.

Учащиеся в селах, поселках и небольших городах получили возможность изучать такие предметы как «Технология», «Информатика» и «ОБЖ» на новом учебном оборудовании. Школьники могут посещать занятия цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, а также участвовать в федеральных конкурсах и форумах.



Помимо этого, в центрах «Точки роста» могут обучаться и взрослые. Также они могут проводить детям мастер-классы, делиться своими знаниями и опытом.

