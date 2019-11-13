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​Сургутский район выделил 110 миллионов рублей на ремонт объектов образования и спорта в 2019 году

В 2019 году на ремонт объектов образования и спорта Сургутский район выделил немалую сумму: суммарно 110 миллионов рублей.

Образование

Благодаря этому в поселении Высокий Мыс удалось открыть новую школу-детский сад. Это первое строительство образовательного учреждения в Сургутском районе за последние десять лет. Особенностью объекта стало то, что в нем имеют возможность обучаться как школьники, так и дошколята.

«Необходимость строительства этого объекта была очень велика. Для того, чтобы понять это, надо было побывать здесь в 2014 году, когда я первый раз увидел состояние школы-детского сада. Чтобы его обогревать, была поставлена дополнительная пеллетная котельная, но и она не справлялась, потому что щели были с палец толщиной. Тогда было принято решение о строительство нового комплекса школы-сад. Менее чем за полтора года подрядчик справился с этой задачей», — рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Отметим, что данное образовательное учреждение на данный момент является самым современным и укомплектованным в районе, также оно имеет собственную научную лабораторию, в который для обучения детей используют самые последние технологии.

Сейчас в планах у Сургутского района стоит строительство школ на 1100 мест в поселениях Солнечный и Нижнесортымский. В этих же поселках ведутся работы по возведению детских садов на 300 мест каждый.

Как заявил Андрей Трубецкой, для ремонта образовательных учреждений и их подготовке к учебному сезону в 2019 году районной администрацией было заключено 28 муниципальных контрактов на сумму свыше 78 миллионов рублей.

Так, в Лянторе сразу два объекта получили капитальный ремонт. Это школа № 6 и детский сад «Ромашка».

В детском саду «Мальвина», расположенном в поселении Ульт-Ягун впервые за 36 лет были заменены тепловые сети. Обновление 90 метров сетей обошлось бюджету района в 1,2 миллиона рублей.

Также за текущий год в детских садах Нижнесортымского, Федоровского и Лянтора производились работы по замене кровли.

Спорт

В 2019 году на ремонт пяти объектов спорта из бюджета Сургутского района было выделено 2,7 миллиона рублей.

В поселении Солнечный была обновлена спортивная площадка для тренировок, а в местном культурно-спортивном комплексе завершен ремонт зала для занятий различными видами борьбы.

По словам Андрея Трубецкого, в период с 2017 по 2019 год на территории района было построено девять хоккейных кортов, а общая сумма финансирования из бюджета муниципалитета составила порядка свыше 500 миллионов рублей.

На хоккейном корте в поселении Белый-Яр постелили специальное покрытие для занятий подвижными видами спорта: волейболом, баскетболом, гандболом. Стоимость работ составила почти два миллиона рублей.

«Работающие корты стараемся каждый год совершенствовать. Так, сделали спецпокрытие и на двух Лянторских кортах, плюс установили на одном трибуны для зрителей. В Солнечном устроили теплые раздевалки, душевые, санузлы. В следующем году планируем модернизировать два корта в Фёдоровском», — заявил глава района

В поселении Федоровский был открыт многофункциональный спортивный комплекс «Жемчужина», построенный по канадской технологии. Отметим, что на территории Югры это первый подобный объект, и его стоимость составила 156 миллионов рублей.

В 2020 году Сургутский район планирует выделить более 36 миллионов на текущий ремонт семи объектов спорта. Большая часть из них уйдет на обновление спортивной базы в деревне Лямина. Там должен будет появиться настоящий тренировочный и соревновательный центр для подростков всего Сургутского района.


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Сегодня в 15:43, просмотров: 73, комментариев: 0


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