МегаФон в пять раз ускоряет «Интернет вещей»

Югра вошла в число регионов, где МегаФон в 5 раз ускорит сеть для «Интернета вещей». Оператор запускает поддержку нового поколения устройств NB-IoT Cat-NB2 в 59 регионах России. В ноябре технология NB-IoT заработала в Сургуте.

Нововведение оператора позволит предприятиям предприятиям промышленности, энергетики, ЖКХ в ряде случаев сократить расходы на инфраструктуру и вместо нескольких датчиков использовать одно передающее устройство. Это актуально в преддверие 1 июля 2020 года – по закону, с этой даты все новые многоквартирные и частные дома должны быть оборудованы автоматизированными счетчиками электроэнергии.

В Сургуте работают 32 базовых станции нового стандарта, каждая способна обслуживать 2 миллиона датчиков. Технология NB-IoT Cat-NB2 обеспечит скорость передачи данных до 130 Кбит/с, что в 5 раз быстрее действующего поколения «Интернета вещей». Главные преимущества: большой радиус действия и высокая проникающая способность сигнала – «умные» датчики и приборы уверенно работают в зданиях со сложной внутренней конструкцией и в подвальных помещениях.

«Теперь наш «Интернет вещей» в 5 раз быстрее по сравнению с тем, что может показать сеть текущего поколения. К тому же технология отличается еще и высочайшей энергоэффективностью – вы подключаете к датчику расхода воды в квартире обычную батарейку, и устройство будет само передавать показания по мобильной сети в течение 6-8 лет», — отметил Фредерик Ваносчуйзе, директор по техническим инновациям и инфраструктуре МегаФона.

«Интернет вещей» МегаФон выделил в отдельное направление еще в 2016 году и активно его развивает. Сегодня более 10% от общего числа наших SIM-карт установлено именно в IoT-устройства – от детских часов и автомобильных мультимедийных систем до комплексных решений по мониторингу электросетей, ТЭЦ и систем «умного города». По итогам 2018 года выручка МегаФона от услуг IoT выросла на 52%, в этом году мы также ожидаем хороших темпов роста за счет цифровизации сферы ЖКХ и промышленности», — отметил Влад Вольфсон, коммерческий директор МегаФона.

Среди IoT-решений МегаФона особое место занимают социально значимые проекты. В Тюмени IoT МегаФона используется в работе «умных» светофоров, а в Сыктывкаре более 6 тыс. SIM-карт оператора помогают управлять уличным освещением.На территории Красноярского края и Республики Хакасия оператор обеспечивает работу мобильных кардиографов в машинах «скорой помощи». О других проектах МегаФона в области «Интернета вещей» можно узнать из видеоролика.