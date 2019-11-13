​Глава Сбербанка заявил, что не будет банкротить «Utair»

Сбербанк согласовал план улучшения финансового состояния авиакомпании «Utair» и банкротить ее не собирается. Об этом заявил президент кредитной организации Герман Греф, сообщает Интерфакс.

В 2015 году авиакомпания «Utair» была близка к банкротству, однако кредиторам удалось реструктурировать долги авиаперевозчика в два синдицированных кредита от 11 банков, в числе которых был Сбербанк.

Авиакомпании было выдано два кредита в размере 18,9 млрд рублей на семь лет и в размере 23,7 млрд рублей на 12 лет. Однако авиаперевозчик не смог выполнить все условия договора займа по семилетнему кредиту.

В конце сентября стало известно, что один из кредиторов, а именно МТС-банк, планирует обратиться в суд с заявлением о признании «Utair» банкротом. Кроме того, в производстве московского арбитража находится иск МТС-банка, требующего от авиаперевозчика 8,7 млн рублей. Сумма соответствует просроченным процентам, приходящимся на долю банка в семилетнем синдикате.

Отметим, что на середину сентября 2019 года авиакомпания была должна кредиторам в общей сложности 75,8 млрд рублей. Сейчас, представители авиаперевозчика продолжают переговоры о реструктуризации задолженности.