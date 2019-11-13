​В Сургуте на нескольких перекрестках изменят работу светофоров

В Сургуте до конца 2019 года на пяти городских перекрестках откорректируют режимы работы светофоров. Об этом заявили в администрации города.
До 15 декабря сургутяне заметят нововведения на следующих перекрестках:
- ул. 30 лет Победы – пр. Пролетарский – пр. Мира;
- ул. Геологическая – пр. Комсомольский;
- ул. Семена Билецкого – Крылова;
- ул. Ивана Захарова – 30 лет Победы – Профсоюзов;
- ул. Геологическая – пр. Пролетарский.
«Дорожно–транспортное управление стремится обеспечить улучшение комфортного состояния города, в связи с этим, постоянно предпринимает все меры для обеспечения безопасности на улицах и автомобильных дорогах в городской среде», — заявил заместитель начальника отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог Андрей Байков.
Отметим, что в Сургуте уже изменили работу светофоров на перекрестках проспекта Мира и улицы Лермонтова, а также улицы Каролинского с улицей Университетской.