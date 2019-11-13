​Актуальные проблемы Советов молодёжи обсудили в Лянторе

9 ноября в администрации Лянтора за круглым столом собрались члены Молодёжного парламента при Думе Сургутского района, представители Советов молодёжи сельских и городских поселений, депутаты – Людмила Золотарева и Валентин Полторацкий. Организатор встречи – Молодёжный парламент – впервые опробовал такой формат общения и приурочил мероприятие к наступающему 25-летнему юбилею районной Думы.

В помощь эффективному развитию деятельности Советов молодёжи предлагалось охватить как можно больше важных тем. В ходе заседания участники обсуждали вопросы взаимодействия Советов молодёжи с администрациями своих поселений, проблемы финансирования мероприятий, инициированные активистами Советов. Молодые люди разбирались, как получить грант, взаимодействовать со спонсорами, составлять годовую смету и проводить благотворительные акции.

Кроме того, на встрече обсуждались возможности проведения образовательных семинаров: форумов, участия самых активных представителей молодёжи в заседаниях при Совете Федерации и Молодёжного парламента при Госдуме РФ.

Тем, которые видят себя в будущем участниками политической жизни района, народный избранник Валентин Полторацкий посоветовал сотрудничать с местными депутатами. Вникать в проблемы поселения и в алгоритм их решения, в том числе имея возможность выражать собственные взгляды на проблемы родного поселения.

По итогам заседания Сергей Бикмурзин, председатель комиссии по организации социально-значимых мероприятий Молодёжного парламента, отметил, что при взаимодействии с администрацией поселений у активистов трудностей не возникает. Вопросы финансирования – вот тут есть над чем поработать. В этом плане, по словам Сергея, стоит поучиться у представителей Совета молодёжи г.п. Фёдоровского. Они пока единственные, у кого имеется финансовый план. И тем, кому не хватает опыта или знаний, федоровчане могут помочь на примере своих решений такого рода вопросов.

В целом, за круглым столом каждому есть что сказать. И каждый может взять на заметку наработки соседей. Такие обсуждения необходимы, а озвученные проблемы – общие или сугубо поселенческие – имеют перспективу решения.