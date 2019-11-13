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Анатолий Сименяк посетил Барсовскую школу № 1. Там тепло и светло, но крыша – не та

5 ноября председатель Думы района Анатолий Сименяк в рамках рабочей поездки в Барсово вместе с представителем департамента образования и молодёжной политики, главой поселения и службой единого заказчика посетил местную школу.

В образовательном учреждении тепло, может, даже слишком. Прохлада, на которую жаловались дети, в прошлом. На новую систему отопления, установленную этим летом в коридорах, в классах и библиотеке, из бюджета района выделен 1 миллион 385 тысяч рублей. Со временем здесь установят специальные клапаны на стояках, чтобы держать жару на контроле. – Здесь такой «салат» был, – образно выражается Юрий Иоффе, и.о. директора службы единого заказчика по эксплуатации объектов социальной сферы, – диаметры труб встречались всякие разные… Председатель районного парламента, осматривая новые радиаторы, которые сменили чугунных предшественников, отмечает: «Система испытание морозом ещё не прошла. Следите за процессом внимательно».

Далее директор школы Ольга Гурова приглашает Анатолия Сименяка в большой и малый спортзалы – показать новые лампы. В залах очень светло. Новые светодиоды стоимостью 337 тысяч рублей, по словам сотрудников школы преобразили помещения. «Тут такая темень была», – вспоминают они. Но на этом обновление большого зала не закончено. При ярком свете стали виден недостаток: старый пол с облезшей краской. На замечание Анатолия Сименяка о внешнем виде зала, заместитель директора школы Надежда Алексеевна сообщила, что здесь планируется покрасить пол после ремонта кровли.

Новая крыша – главный вопрос школы. В дальнем углу большого спортивного зала на потолке видны разводы от воды. – Ремонтировать по участкам – неэффективно, – отмечает Юрий Иоффе. – Подтеканий много и они не всегда соответствуют месту протечки. На устранение недостатков потребуется не 11 миллионов рублей, как планировалось, а в два раза больше.

В ходе обсуждения финансового вопроса председатель Думы района предложил просчитать сумму установки скатной крыши. У неё есть преимущества перед плоским покрытием, в том числе срок службы. Анатолий Сименяк порекомендовал Юрию Иоффе рассмотреть это предложение, взвесив все «за» и «против».

К слову, барсовская школа – своеобразный культурный центр поселения. Здесь занимаются воспитанники музыкальной и спортивной школ. В актовом зале проходят общепоселковые мероприятия. Нагрузка на учреждение немалая. Поэтому необходимо поддерживать здание в хорошем состоянии и выполнять работы качественно. В целом же, результаты текущего ремонта, проведённого в учебном заведении, заслужили положительную оценку председателя Думы района.


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Сегодня в 09:07, просмотров: 321, комментариев: 0


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