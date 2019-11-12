​В Тюменской области одна из городских больниц пополнилась современным отечественным оборудованием

В Ялуторовске для центрального стерилизационного отделения Тюменской областной больницы №23 была закуплена современная моюще-дезинфицирующая машина отечественного производства.

Техника уже введена в эксплуатацию, а покупка осуществлялась за счет средств областного бюджета.

Отметим, что данный аппарат позволяет качественно и быстро обрабатывать инструменты, эндоскопическое оборудование, а также анестезиологические принадлежности.

«Ни одно подразделение нашей больницы не обходится без стерильного инструментария и материала, которые обрабатываются в центральном стерилизационном отделении. С установкой нового оборудования объём одномоментно обрабатываемых изделий увеличился в три раза», – заявил главный врач областной больницы №23 Михаил Горбачев.

Как подчеркивают специалисты, у прибора предусмотрена возможность конфигурировать параметры каждой программы и производить операции в ручном режиме, организован многоступенчатый процесс мойки и серьезный выходной контроль за счет двух датчиков.