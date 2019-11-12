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​Правительство Тюменской области продолжит поддерживать сельскохозяйственные производства

В Тюменской области правительство высказало свое намерение продолжать поддерживать тех, кто занимается развитием сельского хозяйства и ставит перед собой задачу по увеличению экспорта сельхозпродукции – об этом в минувшую пятницу на десятой региональной агропромышленной выставке сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Итоги 2019 года показывают, что фермеры успешно обеспечивают регион основными продуктами питания и поставляют продукцию на экспорт.

«По предварительным итогам 2019 года объем экспорта тюменской продукции превысит двадцать миллионов долларов. Думаю, в ближайшие годы мы должны как минимум вдвое увеличить эти показатели. Интеллектуального и технического потенциала для этого у региона вполне достаточно. Кроме того, сегодня создаются благоприятные условия на внешних рынках, и мы должны этим воспользоваться», – рассказал Александр Моор

Губернатор Тюменской области также отметил большой потенциал новых направлений – например, производство сыров. Несмотря на невысокие объемы производства, предприятия уже показывают хорошую динамику. По мнению главы региона, в агропромышленном комплексе еще много перспективных сфер, а те, что уже давно развиты, выходят на новый уровень качества.


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Сегодня в 17:06, просмотров: 206, комментариев: 0


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