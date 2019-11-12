​В Тюмени пройдут форум и выставки информационных технологий «ИНФОТЕХ-2019»

В Тюмени 13 ноября пройдет торжественное открытие XII цифрового форума и выставки информационных технологий «ИНФОТЕХ-2019». В работе форума примет участие губернатор Тюменской области Александр Моор.

«За время своего существования ИНФОТЕХ вышел далеко за пределы нашего региона. Сегодня на этой площадке собираются профессионалы в области цифровых технологий, а на выставке можно увидеть инновационные решения от ведущих российских ИТ-компаний. В этом году главной темой для обсуждения станет национальная программа «Цифровая экономика», – заявил губернатор.

По итогам мероприятия Александр Моор наградит победителей регионального чемпионата по программированию и робототехнике на кубок губернатора, который ежегодно проходит среди школьников и студентов Тюменской области.

Кроме того, в рамках форума состоится совместное заседание комиссии Государственной думы с губернатором Тюменской области по вопросам правового обеспечения развития организаций оборонно-промышленного комплекса.

Справка:

Ежегодно форум «ИНФОТЕХ» посещают около 2000 участников, среди которых эксперты в области развития цифровых технологий, руководители крупных региональных и федеральных ИТ-компаний.