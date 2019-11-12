В Югре водитель пытался откупиться от гаишника тремя тысячами рублей, но его привлекли за коррупцию

В Пыть-Яхе против мужчины, пытавшегося дать взятку сотруднику ГИБДД, городским следственным отделом возбуждено уголовное дело.

В ходе следствия выяснилось, что 3 ноября подозреваемый, управляя транспортным средством был остановлен на одной из городских улиц Пыть-Яха сотрудниками ГИБДД за нарушение правил дорожного движения.

«Желая уйти от административной ответственности водитель транспортного средства предложил инспектору ДПС не составлять административный протокол и попытался дать взятку в размере 3 тысяч рублей. Об этом факте сотрудники полиции сразу сообщили в дежурную часть и подозреваемый был задержан на месте преступления», — заявили в следственном управлении СК России по Югре.

Сейчас, сотрудниками ведомства по факту уголовного дела проводятся следственные действия.