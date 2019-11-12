​Двенадцать спортсменов Югры получили звание «мастер спорта России»

В Югре сразу двенадцать спортсменов получили звание «мастер спорта России», пять из них инвалиды.
Приказом Министерства спорта присвоено спортивное звание следующим спортсменам:
Даниилу Кочеву – биатлон;
Роману Михееву – лыжные гонки;
Данилу Савину – лыжные гонки;
Александру Благину – пауэрлифтинг;
Роману Карабашеву – пауэрлифтинг;
Александру Карпенко – пауэрлифтинг;
Руслану Шкромиду – пауэрлифтинг.
Также приказом Минспорта звание присвоено воспитанникам Центра адаптивного спорта Югры по спорту глухих:
Игорю Залуцкому – легкая атлетика;
Сергею Карпусю – волейбол;
Александру Сабанину – волейбол;
Павлу Сергееву – волейбол;
Константину Салмину – волейбол.