​Двенадцать спортсменов Югры получили звание «мастер спорта России»

Старые проблемы с новым вокзалом

Строить автовокзал (место скопления людей и транспорта) выгоднее и лучше всего в местах, где есть прямой выезд из города, нет сильного трафика и нет жилой застройки. Но у нас решили поместить его прямо в центр жилого микрорайона