В «Единой России» объяснили, почему дети на открытии памятника в Нефтеюганске были одеты в куртки с партийной символикой

В Ханты-Мансийском региональном отделении партии «Единая Россия» прокомментировали информацию о том, что в Нефтеюганске на открытии памятника юным спортсменам, погибшим в ДТП три года назад, детей – участников церемонии одели в ветровки с символикой «ЕР». Как следует из официального сообщения, местные партийцы никаких акций во время открытия памятника не проводили. Это подтвердил руководитель Ханты-Мансийского Регионального исполкома «Единой России» Александр Зеленский.

А в одинаковые куртки детей одели, исходя из погодных условий.

«Эти куртки спортивным организациям города партийцы подарили несколько лет назад. Учитывая, что куртки качественные, теплые, непромокаемые, хорошо спасают от ветра и холода, а погода на улице была промозглая и ветреная, было принято решение всех юных спортсменов города, принимающих участие в этом городском мероприятии, одеть тепло и, как это присуще спортсменам – в едином командном стиле, который мы используем на всех наших мероприятиях, - в синие куртках. Часть курток была с символикой "Единой России", так как куртки были подарены Нефтеюганскими единороссами», - прокомментировала ситуацию врио председателя комитета физической культуры и спорта администрации Нефтеюганска Галина Зырянова.