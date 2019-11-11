16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  63,9121   EUR  70,4759  

В «Единой России» объяснили, почему дети на открытии памятника в Нефтеюганске были одеты в куртки с партийной символикой

фото hantimansiysk.bezformata.com
фото hantimansiysk.bezformata.com

В Ханты-Мансийском региональном отделении партии «Единая Россия» прокомментировали информацию о том, что в Нефтеюганске на открытии памятника юным спортсменам, погибшим в ДТП три года назад, детей – участников церемонии одели в ветровки с символикой «ЕР». Как следует из официального сообщения, местные партийцы никаких акций во время открытия памятника не проводили. Это подтвердил руководитель Ханты-Мансийского Регионального исполкома «Единой России» Александр Зеленский.

А в одинаковые куртки детей одели, исходя из погодных условий.

«Эти куртки спортивным организациям города партийцы подарили несколько лет назад. Учитывая, что куртки качественные, теплые, непромокаемые, хорошо спасают от ветра и холода, а погода на улице была промозглая и ветреная, было принято решение всех юных спортсменов города, принимающих участие в этом городском мероприятии, одеть тепло и, как это присуще спортсменам – в едином командном стиле, который мы используем на всех наших мероприятиях, - в синие куртках. Часть курток была с символикой "Единой России", так как куртки были подарены Нефтеюганскими единороссами», - прокомментировала ситуацию врио председателя комитета физической культуры и спорта администрации Нефтеюганска Галина Зырянова.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 22:10, просмотров: 202, комментариев: 4


QR код
Комментарии:
Иван Меньшенин
не нравится
Сегодня в 22:35
Не, ну они издеваются же. Кто в это поверит, а? Не верю, что они на полном серьезе считают людей настолько тупыми. Ну не может быть.
#злая_училка
не нравится
Сегодня в 22:50
Это какой-то сюрреализм. Нет слов от подобного объяснения. Что-то сомневаюсь, что федеральные и окружные руководители ЕР согласовали бы подобный ответ (и саму акцию с одеванием детей). Мы то знаем из чего эти куртки сделаны, сами сто раз надевали. В общем грустно читать подобные объяснения.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 23:05
Все сюрреализм. И дети, одетые в куртки с эмблемой ЕР, и шум по этому поводу. Детей на самом деле никто не замечает. Им то куда деваться? Если бы такой конфликт возник на месте, затоптали бы, наверное, в перепалке.
Моби
не нравится
Сегодня в 23:26
ЭТОй отмазкой еще глубже в говно себя окунают

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Старые проблемы с новым вокзалом

Старые проблемы с новым вокзалом
Строить автовокзал (место скопления людей и транспорта) выгоднее и лучше всего в местах, где есть прямой выезд из города, нет сильного трафика и нет жилой застройки. Но у нас решили поместить его прямо в центр жилого микрорайона
Евгений Яровой, сургутянин Сегодня в 21:40
270 0
Я искренне благодарен защитникам правопорядка за добросовестный труд, мужество и принципиальность

Я искренне благодарен защитникам правопорядка за добросовестный труд, мужество и принципиальность
Анатолий Сименяк, председатель думы Сургутского района 10 ноября в 10:20
686 0
Добросовестное выполнение служебного долга, высокая ответственность - вот главные качества сотрудников сургутской полиции

Добросовестное выполнение служебного долга, высокая ответственность - вот главные качества сотрудников сургутской полиции
Надежда Красноярова, председатель думы Сургута 10 ноября в 10:08
743 0
Занимательная ответственность

Занимательная ответственность
Если люди хотят обособленный вход в подвал, то УК готова этим заняться, конечно, за счет самих жителей.
Артём Кириленко, заместитель председателя думы Сургута 08 ноября в 17:15
1401 8
​Остановки плюс автобусы

​Остановки плюс автобусы
Как, например, доехать до улицы Профсоюзов или Нефтеюганского шоссе, где много разных организаций, госорганов, торговых центов и окружной травматологический центр? Получается, основной выбор – маршрутки
Альберт Исмагилов, сургутянин 08 ноября в 11:25
876 12
​Рустем Юсупов: «Уголовное дело на меня выглядит очень странно. Эта история больше похожа на заказ»

​Рустем Юсупов: «Уголовное дело на меня выглядит очень странно. Эта история больше похожа на заказ»
Известный бизнесмен — об уголовном деле в Пыть-Яхе, своем отношении к «Светодизайну» и обвинениях в конфликте интересов
Людмила Осьминкина, Дмитрий Щеглов 07 ноября в 16:38
2153 9
Куда обращаться, если вам перестали приходить квитанции за капремонт? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Куда обращаться, если вам перестали приходить квитанции за капремонт? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Алёна Кожевова 07 ноября в 15:40
832 0
​Сургут Сити Базар

​Сургут Сити Базар
Каждый год администрация молла уплотняет торговые площади и переводит вспомогательные территории, в первую очередь, парковки, в торговые места. Такой реконструкции я не встречал ни в одном современном ТРЦ
Сергей Глинских, сургутянин 07 ноября в 10:36
5973 17
​Как государство рушит банковскую систему, а вместе с ней топит большинство бизнесов

​Как государство рушит банковскую систему, а вместе с ней топит большинство бизнесов
Я понимаю, что у руля силовики, а не экономисты, но простые-то вещи можно понять: если нет возможности кредитоваться, то бизнес на свои деньги будет развиваться крайне медленно, а вокруг глобальная конкуренция
Тарас Криштанович, предприниматель 06 ноября в 13:23
2221 81
​Привести в исполнение

​Привести в исполнение
Да, СИА-ПРЕСС, давайте уже, все бросьте и займитесь, наконец, делом. Вам наказ дали депутатский. Свистать всех наверх! Журналистам строиться! Форма одежды парадная. Брюки навыпуск
Александр Мазурин, читатель siapress.ru 05 ноября в 09:48
1813 21
В Сургуте бережно хранятся традиции добрососедства и взаимопомощи

В Сургуте бережно хранятся традиции добрососедства и взаимопомощи
Вадим Шувалов, глава Сургута 04 ноября в 11:00
2555 39
Именно в единстве народа заключается основа могущества, величия и суверенности нашей страны

Именно в единстве народа заключается основа могущества, величия и суверенности нашей страны
Надежда Красноярова, председатель думы Сургута 04 ноября в 10:56
1741 2
Этот праздник не только напоминает нам о подвигах наших предков, но и обращает внимание в будущее

Этот праздник не только напоминает нам о подвигах наших предков, но и обращает внимание в будущее
Василий Юркин, директор СГМУП «Городские тепловые сети» 04 ноября в 10:33
1652 0
Благодаря подвигам предков и единению народов процветает современная Россия

Благодаря подвигам предков и единению народов процветает современная Россия
Ирина Урванцева, депутат думы ХМАО-Югры 04 ноября в 10:15
1845 6
Этот важный государственный праздник – символ единства, взаимопонимания и согласия между жителями огромной России!

Этот важный государственный праздник – символ единства, взаимопонимания и согласия между жителями огромной России!
Анатолий Сименяк, председатель думы Сургутского района 04 ноября в 10:09
1525 0
Наша общая задача на сегодня состоит в сбережении бесценного наследия, завещанного нашими предками

Наша общая задача на сегодня состоит в сбережении бесценного наследия, завещанного нашими предками
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района 04 ноября в 10:04
1578 2
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Осьминкина Людмила Александровна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика