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​Евгений Марков потребовал упростить порядок выдачи разрешений на перевозку крупногабаритных грузов

На очередном заседании в Государственной Думе депутат, член фракции ЛДПР Евгений Марков поднял вопрос по порядку выдачи разрешения на перевозку крупногабаритных грузов, техники.

С учётом длительных согласований с муниципалитетами и собственниками автодорог и мостов на это может уходить по 15 дней и более, а предприятие тем временем не может вывезти со своей территории готовую продукцию и осуществить поставку. Нередки случаи, когда водители на свой страх и риск выезжают «инкогнито» на трассу без оформления этих документов и осуществляют перевозки без разрешений. Предприниматели платят штрафы, а их водители едут дальше.

- На сегодняшний день порядок выдачи разрешения на перевозку крупногабаритных грузов достаточно сложный. Есть ли какие-то планы по либерализации этого порядка, чтобы сделать его экономически эффективным? – спросил депутат Евгений Марков у заместителя министра транспорта России Дмитрия Зверева.

Статс-секретарь, замминистра Зверев проинформировал депутатов о том, что данный порядок утвержден Минтрансом России и предусматривает срок выдачи разрешения 11 дней.

- В случае если требуется согласование маршрута с органами ГИБДД, то это 15 рабочих дней. Но сегодня в век развития сети Интернет программное обеспечение позволяет использовать личный электронный кабинет, а потому с 2021 года предусмотрен переход на электронную выдачу разрешения и тогда срок сократиться до 1 часа, – уверен Дмитрий Зверев.

На это заявление замминистра депутат Марков отреагировал с трибуны Государственной Думы, подчеркнув, что тот порядок, который сейчас существует – это корень большинства проблем: «Я не могу сейчас не вспомнить одну из трагических страниц в Ханты-Мансийском автономном округе 4 декабря 2016 года автобус с нашими молодыми спортсменами двигался их Ханты-Мансийска в Нефтеюганск, навстречу ему двигался трал, который вез крупногабаритную технику в ночное время суток. Произошла ужасная авария - 11 ребятишек погибло на месте, 20 пострадало. Проводили расследование, уголовное дело. Осудили всех: водителя автобуса, которого родители уговорили повезти детей на соревнования (в результате мы сегодня вообще не можем найти тех, кто готов перевозить детей на соревнования), осудили руководителя спортивной школы, потому что она не доглядела, находясь за 300 км вообще от места аварии, осудили безусловно водителя, который вез крупногабаритную технику, осудили еще несколько человек. Включая сотрудников ГИБДД и т.д. В чем мораль? А она в том, что водитель, который вез этот груз (как танк настоящий), он вез этот груз в ночное время суток без разрешения! А без разрешения, потому что получить его оперативно с экономической эффективностью для страны, для экономики любого предприятия крайне сложно, порой даже где-то не возможно! Соответственно водитель проехал несколько постов ГИБДД в разных городах и произошла авария. Я не зря Вас об этом спросил. Мне кажется процедуру нужно менять и упрощать. И 2021 год – это очень далеко. Этот порядок, который у вас сегодня существует совсем не решает задачу по безопасности на дорогах. Он ее наоборот усложняет! Я больше скажу, что этот порядок позволяет сегодня брать взятки на дорогах. Назову вещи своими именами –количество взяток, которые сегодня даются на постах очень существенно. И закон, который Вы сейчас предлагаете к принятию, он правильный, наверное, тем более, что есть решение Конституционного суда, но он сумму этой взятки увеличит! Считаю необходимым работать над порядком по выдаче разрешений на перевозку крупногабаритных грузов».

Либерал-демократ Евгений Марков подчеркнул простую истину – чем проще процесс получения разрешения, тем больше вероятность, что даже на тяжелые грузы разрешения будут все-таки получать. Что касается сроков, то депутат уверен, что электронную выдачу размещений на перевозку крупногабаритных грузов через личный кабинет необходимо срочно вводить, не дожидаясь 2021 года!


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Сегодня в 15:48, просмотров: 498, комментариев: 7


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Комментарии:
Марина Соболевская
не нравится
Сегодня в 18:04
Тема для Севера очень актуальная. Кто сталкивался, тот знает! Спасибо Маркову. Молодец!!!
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 18:22
Ну вот. А тут партеец Меньшенин говорил, что партии ничего делать не могут, в смысле прав не имеют.
444 Сергей Б
не нравится
Сегодня в 19:37
Потребовать и вы можете.
Иван Меньшенин Сергей Б
не нравится
Сегодня в 20:12
Александр прав, вы тоже можете потребовать. У кого он, кстати, потребовал и чего конкретно потребовал? Из текста не очень ясно.

Но есть одно но: вы (как и я) простой человек, а он депутат госдумы и обладает правом законотворчества. Пусть пишет закон, согласует с профильным комитетом и выносит на голосование. Чего требовать-то? Берешь и делаешь, можешь же, инструменты есть.

А так вообще лихо он обернул бизнес-интересы в трагическую обертку.
kosha
не нравится
Сегодня в 20:14
Упростить получение ? И конечно же наличие упрощенно полученной бумажки обеспечит безопасность перевозки.
Сергей Б Иван Меньшенин
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Сегодня в 21:49
Все и все понимают. Поэтому не обязательно в комментариях кроликов разводить и включать ментора.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 21:49
Сиа, спасибо за оперативную реакцию. Как всегда. С вами не соскучишься.

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