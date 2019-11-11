В Тюменской области произошло ДТП, в котором погиб бывший начальник тобольского ГИБДД

9 ноября в Тюменской области на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск произошло массовое ДТП с участием трех машин, в котором погиб бывший начальник ГИБДД города Тобольска Виктор Китов.

По словам представителя отделения пропаганды региональной Госавтоинспекции, авария произошла по вине водителя Лады Ларгус: он выехал на встречную полосу и столкнулся с Дэу Нексия, за рулем которой был бывший руководитель ГИБДД. Иномарку отбросило под грузовик.

Виктор Китов скончался от полученных травм, остальные участники инцидента не пострадали. Напомним, что также 9 ноября в районе Нижневартовска столкнулись два грузовика. Один из водителей скончался на месте.