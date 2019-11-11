Анатолий Сименяк поздравил с юбилеем «Надежду» и первичную ветеранскую организацию Сытомино

8 ноября Анатолий Сименяк побывал на двойном празднике, 20-летнем юбилее сытоминской «первички» и ее «детища» — хорового коллектива «Надежда». Встреча прошла в теплой и уютной атмосфере. Юбиляры порадовали односельчан и почетных гостей энергией народной песни и душевным обаянием его исполнительниц. В своей поздравительной речи председатель районной Думы отметил, что ветеранская организация всегда была и остается мудрым помощником и опытным сподвижником во всех делах, улучшающих жизнь села и Сургутского района. Всем присутствующим он пожелал здоровья, бодрости духа, внимания близких и хорошего настроения.