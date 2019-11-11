​Стоимость сотовой связи для россиян может увеличиться

В России в 2020 году стоимость услуг сотовой связи может вырасти в лучшем случае на десять процентов, в худшем на 25. Об этом сообщают «Известия».

По словам экспертов, операторы могут поднять цены для компенсирования своих расходов из-за отмены роуминга внутри страны. Также в изменении цен может сыграть роль и реализация сотовыми компаниями «пакета Яровой».

Согласно опросу компании Telecom Daily, большинство россиян уже сейчас ощущают рост цен на сотовую связь.

Напомним, что с 1 июня 2019 на территории России вступил в силу закон об отмене национального роуминга в России.